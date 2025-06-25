Kırıkkale'de Aile Katliamı Davasında Ceza - Son Dakika
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Kırıkkale'de Aile Katliamı Davasında Ceza

25.06.2025 12:48
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Silahla vurulan baba, oğul ve torunu öldüren iki kardeşe müebbet ve 38'er yıl hapis cezası verildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde silahla vurulan baba, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılanan 2 kardeş, müebbet ve 38'er yıl, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Ç. (46) ve kardeşi K.Ç. (40) ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan E.Ç. savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "İlk kez hakim karşısına çıkıyorum. Keşke olmasaydı. Orada keşke ben ölseydim de başıma bunlar gelmeseydi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

K.Ç. ise suçlamaları kabul etmediğini ve olay günü kendisinin silah kullanmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık K.A. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Müşteki ile taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.Ç. ve kardeşi K.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet ve çocuğa karşı "nitelikli öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra "haksız tahrik" indirimi uygulanarak müebbetlerden birini 16 yıla, ağırlaştırılmış müebbetti ise 22 yıla düşürdü. Ayrıca tutuklu sanıklara "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık K.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyünde 6 Ağustos 2024'te aralarında husumet bulunan E.Ç. ve kardeşi K.Ç. ile Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur (17) arasında arazide tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve tüfekle vurulan Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden E.Ç. ve kardeşi K.Ç. tutuklanmış, enişteleri K.A. ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar E.Ç. ve K.Ç. hakkında, "fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" ve çocuğa karşı "nitelikli öldürme" suçlarından 2'şer kez müebbet ve birer kez ağırlaştırılmış müebbet, K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Aile Katliamı Davasında Ceza - Son Dakika

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