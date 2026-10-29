Kırıkkale\'de babasını ekmek bıçağıyla öldüren oğul gözaltına alındı

Kırıkkale'de babasını ekmek bıçağıyla öldüren oğul gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Yenimahalle 165'inci Sokak'ta akşam saatlerinde baba ile oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Ekmek bıçağıyla belinden yaralanan 60 yaşındaki Veli Aydoğdu hastanede kurtarılamadı, 37 yaşındaki oğlu H.K.A. suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.
KIRIKKALE'de Veli Aydoğdu (60), tartıştığı oğlu H.K.A. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli evlat gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 165'inci Sokak'ta meydana geldi. H.K.A. ile babası Veli Aydoğdu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A., ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.K.A., suç aleti olduğu belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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