Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğun
Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğun

26.05.2026 15:50
Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı, polis ve jandarma denetimleri sürüyor.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın arifesinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Kırıkkale Valisi Hüseyin Sarıibrahim, denetimlerde bulunarak trafikteki vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, arife gününde artarak devam etti. Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu, Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kırıkkale-Ankara Karayolu'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı. Burada personelle sohbet eden Vali Sarıibrahim, trafik ile ilgili bilgiler aldı. Trafikteki vatandaşlarla da bayramlaşıp şeker ikram eden Vali Sarıibrahim yaptığı açıklamada, "Cuma gününden başlayan trafikte çok büyük bir yoğunluğumuz olmadı. Umut ederim ki dönüş trafiğinde de vatandaşlarımızın evlerine sağ salim ulaşmasına fırsat olur. Şu anda ilimizde 67 ekip, 972 personelimizle aktif olarak sahadayız. Özellikle oluşabilecek kazalarda hemen müdahale etmek üzere belirli noktalarda ekiplerimiz görev alacak. Bizler de dönüş sürecini sahada dikkatle takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

