Kırıkkale'de Bayram Trafik Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu zirve yaptı: Bayram trafiği havadan görüntülendi

KIRIKKALE - 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden sürücüler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayolunda artan araç trafiği dronla görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yollara çıkmasıyla kentte trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehir genelindeki uygulama noktalarında trafik denetimlerini sürdürüyor. Yoğunluk nedeniyle Ankara- Samsun D200 kara yolundaki bazı kavşaklar, araç akışının sağlıklı ilerleyebilmesi için geçici olarak trafiğe kapatıldı. Özellikle akşam saatlerinde artan araç trafiği, dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun arefe günü daha da artmasını bekleniyor.

Öte yandan, trafik yoğunluğuna bağlı olarak zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında M.A. idaresindeki 06 TYL 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.