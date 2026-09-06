Kırıkkale'de borç kavgasında bıçaklanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de borç kavgasında bıçaklanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale\'de borç kavgasında bıçaklanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi gözaltına alındı
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Kırıkkale'de toptancı halinde borç-alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

KIRIKKALE'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yenimahalle 77'nci sokakta bulunan toptancı halinde meydana geldi. Y.B. (29) ile Y.B. (37) arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.B. ile kavgayı ayırmaya çalışan T.Ö.'nün (40) yanı sıra E.B. (53) ve Ö.F.B. (29) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Y.B. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de borç kavgasında bıçaklanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de borç kavgasında bıçaklanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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