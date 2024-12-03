Kırıkkale'de Cinayet: Zanlı ve Babası Tutuklandı

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Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ile babası tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta önceki gün, Mehmet Ç, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mehmet T'ye önceki gün motosikletiyle seyir halindeyken tabancayla ateş etmişti. Mehmet T. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan Mehmet Ç. ile babası Bekir Ç, polis ekiplerince Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanmıştı.