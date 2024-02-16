Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Kırıkkale\'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Zanlı, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

16.02.2024 22:11
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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.K.I.I'yı kent merkezinde yakaladı.

Şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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