Kırıkkale\'de Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, kara yolu ulaşımında 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.