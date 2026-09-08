Kırıkkale\'de dronlu denetimde yolcuyla yer değiştiren ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza

KIRIKKALE'de trafik denetimine girmeden önce araçta bulunan yolcuyla yer değiştiren ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bulvarı üzerinde dronlu trafik denetimi yapıldı. Denetimi fark eden bir otomobil sürücüsü yol kenarında durarak, araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Bu anlar dronla tespit edilirken, otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcuyla yer değiştiren otomobil sürücüsünün daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 200 bin lira cezai işlem uygulandı.