Kırıkkale'de Dronlu Motosiklet Denetimi

Kırıkkale'de dron destekli denetimde kask takmayan ve yaya yolunu kullanan 11 motosiklet ve sürücüsüne 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Kahya Parkı'nda drone destekli motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, 11 motosikletin "karayolları trafik kanunu" kapsamında kural ihlali yaptığı tespit edildi.

11 motosiklet ve sürücüsü hakkında "kask kullanmamak" ve "yaya yolunda motosiklet kullanmak" ihlallerinden toplam 60 bin lira idari para cezası uygulandı.