Kırıkkale'de tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale\'de tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, aralarında husumet bulunan ve dünür oldukları öğrenilen E.G. ile K.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından E.G., tüfekle K.T'ye ateş etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. K.T, Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 16:52
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunduğu ve dünür oldukları öğrenilen E.G. (65) ile K.T. (58) arasında Elmalı köyünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, tüfekle K.T'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

K.T, ambulansla sevk edildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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