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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 39 ayrı hırsızlık suçundan hüküm giymiş olan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Yakalandı
15.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:41
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KIRIKKALE'de 39 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, hakkında 39 ayrı hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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