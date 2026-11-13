Kırıkkale\'de haklarında 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezası kesinleşen 2 firari yakalandı

Kırıkkale'de haklarında 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası kesinleşen 2 firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası bulunan 2 firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 4'er yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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