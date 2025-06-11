Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.O. (31) ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. (45) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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