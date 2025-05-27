Kırıkkale'de İlk İşyurtları Fuarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Kırıkkale'de İlk İşyurtları Fuarı Büyük İlgi Gördü

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27.05.2025 01:23
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Kırıkkale\'de İlk İşyurtları Fuarı Büyük İlgi Gördü
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Kırıkkale'de düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, 55 bin ziyaretçi ağırladı.

İlk kez düzenlendi, binlerce vatandaş ziyaret etti: Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler yoğun ilgi gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, mahkum ve hükümlüler tarafından üretilen yüzlerce ürünü vatandaşlarla buluşturdu. Kalite ve fiyat avantajıyla dikkat çeken fuar, iki günde 55 bin kişiyi ağırladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Kırıkkale'de ilk kez düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Türkiye genelindeki 62 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün katılım sağladığı fuarda, hükümlü ve tutukluların atölyelerde ürettiği yüzlerce ürün Cumhuriyet Meydanı'nda sergileniyor. Gıdadan tekstile, porselenden seramiğe, deri çantalardan ahşap eşyalara kadar uzanan zengin ürün çeşitliliği, hem kalite hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Etkinliğe aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, hem alışveriş yaptı hem de fuar alanında sahne alan Taşan Kardeşler'in seslendirdiği şarkılarla keyifli vakit geçirdi. İnfaz ve koruma memurlarının da vatandaşlarla birlikte müzik eşliğinde eğlendiği etkinlik, sosyal dayanışmayı güçlendiren bir atmosfer oluşturdu. 2 gün içinde 55 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, 28 Mayıs'a kadar açık kalacak.

"Hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, yaptığı açıklamada, fuarın sadece bir sergi değil, aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına yönelik önemli bir sosyal proje olduğunu söyledi. Çetin, "Bu fuar, Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, topluma kazandırılmaları ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. İşyurtlarımız, hükümlü ve tutukluların sosyal hayata kazandırılmalarını hedefleyen, üretim ve eğitim odaklı en önemli sosyal projelerden biridir. Sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon ve meslek edindirme sahasıdır. Bu yönüyle işyurtlarımız, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Fuarımıza Kırıkkale halkı büyük ilgi göstermektedir"

Üretilen tüm ürünlerin katkı maddesi içermediğine dikkat çeken Çetin, "Fuarımızda, 62 ceza infaz kurumunun ürettiği ürünler sergilenmektedir. İşyurtlarımızda üretilen ürünler, kalite ve güvenin kapısıdır. Ürünlerimizin hiçbirinde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Tutuklu ve hükümlülerimizle birlikte ürettiğimiz bu ürünler, milli ekonomiye ciddi katkı sağlamaktadır. Fuarımıza Kırıkkale halkı büyük ilgi göstermektedir. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, ilk gün 30 bin, ikinci gün ise 25 bin Kırıkkaleli fuarımızı ziyaret etmiştir" dedi.

"Demek ki insanoğlu işlenirse çok değerli"

Fuarı ziyaret eden vatandaşlardan Mustafa Tonga (62), "Bunu tertipleyen, bu sanatı öğreten, buna vesile olan her kimse Allah razı olsun. Bütün mahküm arkadaşların da böyle değerlendirmelerde bulunmasını isterim. Ürünlere hayran oldum, her şey çok güzel. Demek ki insanoğlu işlenirse çok değerli; işlenmezse değerli değil. İşlediğin zaman bir elmas" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Enes Erdemir ise, "Adalet Bakanlığı'na teşekkür ederiz, gerçekten güzel bir aktivite yapmışlar. Her ilin güzel ürünlerini getirmişler, geziyoruz, çok güzel olmuş" dedi.

Duru Doğu da, "Doğal taşçılar, çantacılar ve yemek alanları çok dikkatimi çekti" diyerek fuarın çocuklar açısından da ilgi çekici olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İlk İşyurtları Fuarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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