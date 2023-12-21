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Kırıkkale'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğundan Düştü - Son Dakika
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Kırıkkale'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğundan Düştü

Kırıkkale'de bir inşaatın 4. katında çalışan işçi, asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale\'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğundan Düştü
21.12.2023 - 12:17,
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KIRIKKALE'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki asansör boşluğundan 1'inci kattaki zemine düşen işçi Tamer C. (20), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki huzurevi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katındaki Tamer C., iddiaya göre; iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğundan 1'inci kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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