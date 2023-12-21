11:21 • •
11:13 •
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.•
Olay, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki huzurevi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katındaki Tamer C., iddiaya göre; iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğundan 1'inci kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğundan Düştü - Son Dakika