Kırıkkale'de kadın polisler, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak"ta durdurdukları araçlardaki hemcinslerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücüler ile araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı, onlara karanfil hediye etti.
Sürücülerden Gülsüm Yağcı, gazetecilere, hiçbir kadının üzülmediği bir dünya istediğini dile getirerek, "Umarım herkes mutlu ve huzurlu olur, her zaman iyi bir anne olsunlar. İki kızım var, onlar da iyi bir anne olsun, kadına yakışır şekilde yaşasınlar ve öyle değer görsünler." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Kadın Polislerden 8 Mart Sürprizi - Son Dakika
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadın çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek, kadın istihdamının önemini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum konusundaki ısrarlarının zaman zaman yanlış anlaşıldığını, ata tohumlarının yasaklandığıyla ilgili zaman zaman tezviratlarda bulunulduğunu belirterek, 'Bu doğru değil. 37 çeşit ata tohumumuzu gen bankamızda koruma altına aldık, bunlar sertifikalı tohumlar.' dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
Kütahya'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğine teşekkür mektubu ve hediye gönderdi. KÜSİDAP Kadın Kolları Başkanı Yurdagül Kurt, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında liderlik aldıkları için teşekkür etti ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin halkı lehine karar vermesini umut ettiklerini belirtti.
Fethiye'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Fethiye Kaymakamlığı'nda açılan sergide kadınlar suyun önemini resimlerle anlattı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı ve kadınları tebrik etti.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu. Fakhri, İsrail'in Gazze'deki balıkçılık sektörünü hedef alarak açlık kampanyası yürüttüğünü belirtti. İsrail'in denize erişimi engellemesi sonucunda Gazze'deki balıkçılık sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade eden Fakhri, bu durumun Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini vurguladı. Ayrıca, BM uzmanları İsrail askerlerinin Filistinli kalabalığa ateş açtığı saldırıyı da kınadı.
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