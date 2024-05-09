Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Kırıkkale\'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi. Trafik parkurunda çocuklara trafik kuralları anlatıldı ve hediyeler verildi. Protokol üyeleri stantları gezerek bilgi aldı. Etkinlikte emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı. Vali Makas, kurallara uyma çağrısı yaptı. Etkinlik, polis ve jandarma konvoyunun ardından sona erdi.

09.05.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce meydanda oluşturulan trafik parkurunda, çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı, ardından çeşitli hediyeler verildi.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri, daha sonra stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Simülasyon aracında emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte, Vali Makas ve protokol üyeleri başarılı trafik polislerine belge verdi.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafiğin paydaşlarıyla farkındalığı artırmak, insanları bilinçlendirmek için bir arada olduklarını söyledi.

Etkinliğe, vatandaşların ve motosiklet kulüplerinin de katıldığını anlatan Makas, şöyle konuştu:

"Bu yıl İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu slogan, "Hayatla Yarışılmaz". Kurallara uyulduğu müddetçe kazasız ve belasız bir sürüşü gerçekleştirme imkanı var. Türkiye'de yol standartları çok yükseldi. Önemli olan kurallara uymak. Ayrıca 43 ilin kesişim noktasında olan bir iliz. Ana yollarımızdan günlük 12 bine yakın araç geçmekte. Tüm hemşehrilerimize "Hayatla Yarışılmaz" sloganı ve "2 dakika geç olsun ama güç olmasın" sözünden hareketle kurallara uymalarını tavsiye ediyorum."

Etkinlik, polis ve jandarma ile motosiklet sürücülerinin farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde oluşturduğu konvoyun ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Trafik Haftası, Kırıkkale, Jandarma, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement