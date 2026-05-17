Kırıkkale\'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram B.'nin kontrolünü yitirdiği 71 FH 344 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan H.B., M.B. ve A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.