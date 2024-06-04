Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Kırıkkale\'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri tarafından canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde hayvanların sağlık durumu, kulak küpesi ve araçların dezenfeksiyon belgeleri kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü, denetimlerin Kurban Bayramı boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

04.06.2024 15:54
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Kurban Bayramı öncesinde, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

Kırıkkale- Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi uygulama noktasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurbanlıkların kulak küpesi, sağlık raporu ve araçların dezenfeksiyon belgelerine baktığı denetimde, jandarma ve polis de sürücülerin asayiş, araçların da rutin trafik kontrollerini yaptı.

Gazetecilere açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde Kurban Bayramı öncesinde denetimler yaptığını söyledi.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de de 4 noktada denetimlerin sürdüğünü bildiren Ateş, şöyle konuştu:

"7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapma gayretindeyiz. Denetimlerde hayvanların küpesine, hastalıklı olup olmadıklarına, hayvanların araç içerisindeki refahına dikkat ediyoruz. Yine nakil evrakına bakıyoruz. Kurban Bayramı'nın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Elimizden geldiğince bayramın iyi geçmesi için hem denetim noktalarında hem hayvan pazarlarında hem de kesim yerlerinde denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

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