Kırıkkale\'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, kara yollarında tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.