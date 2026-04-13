Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

13.04.2026 15:03
Kırıkkale'de gecekondunun bahçesine devrilen motosikletin sürücüsü 73 yaşındaki Şükrü Tunç hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Tunç'un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki gecekondunun bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cenazesi hastane morguna götürülürken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

