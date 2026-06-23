Kırıkkale'de Mühimmat Patlaması: 2 Ölü - Son Dakika
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Kırıkkale'de Mühimmat Patlaması: 2 Ölü

Kırıkkale\'de Mühimmat Patlaması: 2 Ölü
23.06.2026 16:26
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Yahşihan'daki imha sahasında mühimmat patladı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında, gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personelin vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Yahşihan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Mühimmat Patlaması: 2 Ölü - Son Dakika

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