Kırıkkale'de Mukavemet Eden İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Mukavemet Eden İki Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de memura darp ve uyuşturucu bulundurmaktan 2 zanlı tutuklandı.

22.12.2024 23:16
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Kırıkkale'de görevli memura mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale- Ankara kara yolunda meydana gelen hasarlı trafik kazasına müdahale eden personel, kimliğini ibraz etmeyen araç sürücüsü O.K. tarafından darp edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sürücü O.K. ile olaya karıştığı belirlenen araçtaki O.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde daha önce suç kaydı olduğu tespit edilen sürücünün üzerinde 17 sentetik hap ve araç içerisindeki O.K'de ise 15 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Mukavemet Eden İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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