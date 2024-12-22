Kırıkkale'de Mukavemet Eden İki Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de görevli memura mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale- Ankara kara yolunda meydana gelen hasarlı trafik kazasına müdahale eden personel, kimliğini ibraz etmeyen araç sürücüsü O.K. tarafından darp edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sürücü O.K. ile olaya karıştığı belirlenen araçtaki O.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde daha önce suç kaydı olduğu tespit edilen sürücünün üzerinde 17 sentetik hap ve araç içerisindeki O.K'de ise 15 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.