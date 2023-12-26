Kırıkkale\'de okulda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kırıkkale'de okulda kalp krizi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda görevli 52 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cihat Çolak'ın okulda kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Öğretmenin, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını aktaran Aydın, evli ve iki çocuk babası Çolak'ın ailesi ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi.