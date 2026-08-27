Kırıkkale\'de Otobüs-Tır Kazası: 1 Yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki 38 ADV 814 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs de 60 EY 110 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan A.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.