 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de otobüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de otobüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale\'de otobüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolcuya ait kaynak makinasında gizlenmiş 19 gram sentetik uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

03.02.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de otobüsteki yolcuya ait kaynak makinasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki yolculardan Ü.T'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otobüsün raf bagajında yolcuya ait kaynak makinasına gizlenmiş 19 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırıkkale, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otobüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de otobüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement