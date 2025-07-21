Kırıkkale\'de Otomobil Yangını

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
B.T. idaresindeki 71 BE 175 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
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