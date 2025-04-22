Kırıkkale\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 247. Sokak'ta H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında H.M.E. tabancayla omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.M.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar H.D, Ş.D. ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.