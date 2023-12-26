Kırıkkale\'de şok uygulamada 7 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 788 kişi ve 1352 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 48 araca ceza yazıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız tabanca, 46 fişek, sentetik uyuşturucu, hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.