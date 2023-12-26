Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 788 kişi ve 1352 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 48 araca ceza yazıldı.
Uygulamalarda, ruhsatsız tabanca, 46 fişek, sentetik uyuşturucu, hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de şok uygulamada 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika