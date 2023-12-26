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Kırıkkale'de şok uygulamada 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de şok uygulamada 7 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 48 araca ceza yazılırken, ruhsatsız tabanca, fişek, sentetik uyuşturucu, hap ve esrar ele geçirildi.

Kırıkkale\'de şok uygulamada 7 şüpheli yakalandı
26.12.2023 - 15:48,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 788 kişi ve 1352 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 48 araca ceza yazıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız tabanca, 46 fişek, sentetik uyuşturucu, hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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