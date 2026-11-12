Kırıkkale'de TOKİ 1. etap 2. kısımda yenilenen yola sıcak asfalt serildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de TOKİ 1. etap 2. kısımda yenilenen yola sıcak asfalt serildi

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Kırıkkale\'de TOKİ 1. etap 2. kısımda yenilenen yola sıcak asfalt serildi
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Kırıkkale Belediyesi, Yeni Mahalle TOKİ 1. etap 2. kısımda başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Yıpranan kilit parke taşları sökülüp sıcak asfalt serilen bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kırıkkale Belediyesi, kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle TOKİ 1. etap 2. kısımda başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, yıpranan kilit parke taşları sökülüp zeminin yenilenmesinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlandığı bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, yetkililerden bilgi aldı.

Önal, inceleme sırasında karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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