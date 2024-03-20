Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 84 araç trafikten men edildi

Elektrikli Otomobillerde Batarya Kaynaklı Yangına Su İle Müdahale Edilmemeli

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Varol, elektrikli araçların avantajlarından bahsederek, batarya konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryaların uzun menzilli ve kullanışlı olmasına rağmen, darbe aldıklarında içlerindeki sıvı gazın açığa çıkarak yangına sebep olduğunu ifade etti. Varol, batarya yangınlarının söndürülmesi için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozların kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bataryaların aşırı sıcaklıkta sorun çıkarabileceğini ve bu durumları önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.