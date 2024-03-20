Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 84 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 84 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13-19 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 37 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 84 aracın trafikten men edildiği aktarıldı
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Varol, elektrikli araçların avantajlarından bahsederek, batarya konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryaların uzun menzilli ve kullanışlı olmasına rağmen, darbe aldıklarında içlerindeki sıvı gazın açığa çıkarak yangına sebep olduğunu ifade etti. Varol, batarya yangınlarının söndürülmesi için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozların kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bataryaların aşırı sıcaklıkta sorun çıkarabileceğini ve bu durumları önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak dere yatağına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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