Kırıkkale'de Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Haftası Etkinliği

Kırıkkale\'de Trafik Haftası Etkinliği

Kırıkkale'de düzenlenen Trafik Haftası etkinliğinde çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildi.

06.05.2025 11:30
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Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve protokol üyeleri, stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce meydanda oluşturulan trafik parkurunda, çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı.

Çeşitli hediyeler verilen çocuklar, meydanda oluşturulan oyun alanında eğlenceli zaman geçirdi.

Motosiklet sürücülerine kask hediye edilen etkinliğin sonunda Vali Makas ve protokol üyeleri, başarılı trafik polisleri ile jandarma personeline belge verdi, programda emeği geçen iş insanları ile oda başkanlarına hediye takdim etti.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumların farkındalığı hissettirmek ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak adına farklı etkinlikler yaptığını söyledi.

Emniyet ve jandarma teşkilatı ile bugün etkinliğe katkı sağlayan diğer kurumlara teşekkür eden Makas, şunları kaydetti:

"Bu sene de 'Bir kural bir ömür' mottosuyla insanımızı bilinçlendirmek, onların varacakları yerlere sağ ve salimen varmasını sağlamak amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerimiz sürüyor. Bu çalışmalar neticesinde hakikaten çok olumlu, güzel sonuçlar aldık. Hem ölümlü hem de yaralamalı trafik kazalarında azalışlara vakıf olduk. Bu noktada bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum ama teşekkürün büyüğü insanımıza. İnsanımızın kurallara ve uyarılara uyması, trafik kazalarının olmaması noktasında en büyük etken."

Kaynak: AA

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