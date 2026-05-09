Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
T.T'nin kullandığı 06 GNK 88 plakalı otomobil ile N.Ö. idaresindeki 38 RL 681 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki M.Ş.Y, H.İ.Y, G.Ö, A.S.Ö. ve N.M.Ö'yü kentteki hastanelere kaldırdı.
