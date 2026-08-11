Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

KIRIKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 486 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Y.U. (29) ve Ü.S.Ü.'nün (23) evinde arama yapıldı. Aramada 247 sentetik hap ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin boş bir araziye sakladığı belirlenen 2 bin 239 sentetik hap da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.