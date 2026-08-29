Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, 544 hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, O.B. (28), H.C.A. (21) ve K.E.C. (20) yakalandı.
Aramalarda, toplam 544 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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