Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 parça halinde 45,56 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki O.I, S.T. ve L.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
