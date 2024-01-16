Kırıkkale\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlıdan 3\'ü tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda, 60 kilo 525 gram skunk, 17,74 gram sentetik uyuşturucu ve 376 sentetik hap ele geçirildi.
Zanlılardan 3'ü sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, 14'ü hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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