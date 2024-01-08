Kırıkkale\'de 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttü çalışmada, M.D. ve M.T'nin üzerinde 15 gram uyuşturucu madde ve 56 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.