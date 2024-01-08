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Kırıkkale'de 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 765 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ayrıca 15 gram uyuşturucu madde ve 56 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale\'de 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlıdan biri tutuklandı
08.01.2024 - 21:27,
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttü çalışmada, M.D. ve M.T'nin üzerinde 15 gram uyuşturucu madde ve 56 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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