Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 17 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.