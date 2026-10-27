Kırıkkale'de uyuşturucudan 8 yıl 4 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucudan 8 yıl 4 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale\'de uyuşturucudan 8 yıl 4 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firiri hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevire teslim edildi.

Kaynak: AA
Kırıkkale3. SayfaGüncelSon Dakika

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