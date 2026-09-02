Kırıkkale'de Vali Sarıibrahim okul müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı öncesi buluştu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Vali Sarıibrahim okul müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı öncesi buluştu

Kırıkkale\'de Vali Sarıibrahim okul müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı öncesi buluştu
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Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı yapıldı. Vali, güvenli okul iklimi ve ailelerin sürece katılımının öncelik olduğunu belirterek yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Sarıibrahim, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, öğretmenlerin huzurla görev yapması, ailelerin eğitim sürecinin güçlü bir parçası olduğu okul ikliminin öncelikleri olduğunu belirtti.

Vali Sarıibrahim, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Vali Sarıibrahim okul müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı öncesi buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Vali Sarıibrahim okul müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı öncesi buluştu - Son Dakika
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