Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik operasyonda 35 şüpheliden 31'i gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik operasyonda 35 şüpheliden 31'i gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 ilde operasyon düzenlendi; 35 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerinde belge ve dijital materyallere el konuldu, 3 kişi aranıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilirken, 3'ünün aranmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.

Bu kapsamda, eski Belediye Başkanı Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı.

Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan Ö.Ö'nün evinde bulunan dolarlar ile U.B'nin evi, arabası ve Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.

Öte yandan, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı, dosyaların yeniden ele alındığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
OperasyonKırıkkaleYahşihan3. SayfaGözaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:37:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik operasyonda 35 şüpheliden 31'i gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei