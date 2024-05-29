Kırıkkale\'de Yakalanan 2 Göçmen Sınır Dışı Edilecek

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen denetimde yakalanan düzensiz 2 göçmen sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Denetimlerde, E.B'ye ait otomobilde düzensiz 2 göçmen olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü E.B. hakkında adli işlem başlatıldı.