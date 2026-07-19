Kırıkkale'de Yangın Otomobili Küle Çevirdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yangın Otomobili Küle Çevirdi

19.07.2026 09:50
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Çullu Mahallesi'ndeki yangın, otomobili kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye yangını söndürdü.

Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çullu Mahallesi'nde otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bölgedeki bir otomobile sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müstakil eve sıçramadan söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Yangın Otomobili Küle Çevirdi - Son Dakika

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