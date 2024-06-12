Kırıkkale\'de yaşlı kadının evinde öldürülmesi: 5 zanlı gözaltına alındı

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Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki G.A'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.