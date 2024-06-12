Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesi: 5 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesi: 5 zanlı adliyeye sevk edildi

Kırıkkale'de yaşlı bir kadının evinde öldürülmesi olayında, kasten öldürme suçunu işlediği tespit edilen bir zanlı ile suçu bildirmeyen ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla gözaltına alınan 4 yakını adliyeye sevk edildi. Zanlıların, öldürülen kadının komşusu olduğu belirlendi.

12.06.2024 14:01
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Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki G.A'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü anımsatıldı.

Çalışmalar sonucu "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T, eşi B.T, annesi S.T. ile kardeşleri G.T. ve M.K.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kan lekesi incelemesiyle şüpheliyi tespit ettiği, öldürülen G.A'nın zanlıların komşusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesi: 5 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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