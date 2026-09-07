Kırıkkale Yahşihan'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı; 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı; 13 kişi yaralandı

Kırıkkale Yahşihan\'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı; 13 kişi yaralandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Kılıçlar köyü girişinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis devrildi ve 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 RV 375 plakalı otomobil ile 71 AEG 104 plakalı işçi servisi, Kılıçlar köyü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale Yahşihan'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı; 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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