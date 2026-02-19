Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor - Son Dakika
Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor

19.02.2026 19:20
Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde, 22 yıldır ramazan ayında yoldan geçenlere ücretsiz iftar ikram ediliyor. Gelenek, köy muhtarı Fikret Bulut'un önderliğinde devam ettiriliyor.

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce ücretsiz iftar programı başlatıldı. Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek devam ettirildi.

YOLDAN GEÇENLERE ORUÇ AÇTIRIYORLAR

Program kapsamında durdurulan araçların sürücüsü ve yolculara yemek ikram edildi. Köy muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere, yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan oruç açtırma geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Geleneğe ilişkin bilgi veren Bulut, "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor." dedi.

"BİZLER GELENEĞİ TEMSİL EDİYORUZ"

Gönüllü insanların destekleriyle geleneğin devam ettiğini belirten Bulut, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Köye iftar yapmak için gelen Celal Torun ise üç yıl önce ramazanda oğlunun Kırıklı köyünden geçerken köy muhtarı tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Oğlumu aradığımda Kırıklı köyünde iftar yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Bu geleneği başlatmış olanlara, sebep olanlara Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şoförlerden Sezgin Yüksel de Tokat'tan Trabzon'a giderken iftar yapmak için durdurulduğunu anlatarak, "Ben yoluma devam edecektim. Muhtarım önümü kesti. Bana sürpriz oldu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.