Kırım\'daki saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

MOSKOVA, 26 Aralık (Xinhua) -- Kırım'daki Feodosia kentine Ukrayna tarafından düzenlenen gece saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Russia Today haber kanalının Kırım lideri Sergey Aksyonov'a dayandırdığı Salı günkü haberde, altı binanın hasar gördüğü, altı kişinin geçici barınma merkezlerine tahliye edildiği ve kalan bölge sakinlerinin ise akraba ve arkadaşlarının yanına yerleştirildiği belirtildi.