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Kırım'daki saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırım'daki saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Kırım'ın Feodosia kentinde Ukrayna tarafından düzenlenen gece saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırı sonucunda altı bina hasar gördü, altı kişi geçici barınma merkezlerine tahliye edildi ve diğer bölge sakinleri akraba ve arkadaşlarının yanına yerleştirildi.

Kırım\'daki saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
26.12.2023 - 12:14,
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MOSKOVA, 26 Aralık (Xinhua) -- Kırım'daki Feodosia kentine Ukrayna tarafından düzenlenen gece saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Russia Today haber kanalının Kırım lideri Sergey Aksyonov'a dayandırdığı Salı günkü haberde, altı binanın hasar gördüğü, altı kişinin geçici barınma merkezlerine tahliye edildiği ve kalan bölge sakinlerinin ise akraba ve arkadaşlarının yanına yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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